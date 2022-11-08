Более 20 ледовых катков откроют в Химках к зиме | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 18:14 Более 20 ледовых катков откроют в Химках к зиме

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В Химках прошло обсуждение открытия важных зон притяжения местных жителей в зимнее время — катков. Крупнейшим из них станет Театральный каток, который по площади составит более 2 тысяч квадратных метров. Вход на него для всех посетителей сделают бесплатным. Подробности зимнего отдыха раскрыл на совещании глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Ежегодно мы готовим для наших жителей и гостей округа места для активного отдыха в зимний сезон. Традиционно главной точкой притяжения становится Театральный каток. В прошлом году его посетили 118 тысяч человек. В этом сезоне мы увеличим пропускную способность катка за сеанс и разграничим поток взрослых и детей, чтобы катание было комфортным и безопасным для всех», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Театральный каток заработает одним из первых — его собираются открыть уже 19 ноября. Однако он открытый, и все будет зависеть от погоды: если она окажется слишком теплой и дождливой, дату открытия могут немного перенести до первых холодов.

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На этом катке будет сделано все для удобства и комфорта посетителей. Переодеться можно будет в просторной раздевалке, оборудуют зону проката, в которой можно будет заточить лезвия коньков. Для желающих приобщиться к спорту откроет свои двери школа фигурного катания, заработает также кафе. С пятницы по воскресенье катания будет скрашивать музыка, для этого будут специально приглашать профессионального диджея.

Каток будет открыт для всех желающих каждый день, с десяти утра до десяти вечера. В пятницу, субботу и воскресенье это время продлится до 23.30. Одновременно на катке смогут находиться сразу 230 человек. Взять коньки напрокат можно будет всего за 250 рублей.

«Как житель Химок, хочу сказать спасибо вам за такой каток. Бываем здесь с семьей регулярно. Отдельная благодарность за то, что он бесплатный», — отметил химчанин Константин Сурнин.

В целом в Химках в этом году откроются больше 20 катков. На большинстве из них собираются заливать натуральный лед, но это станет возможным только тогда, когда на улице установится стабильная минусовая температура. Возле торгового центра «Мега» в Химках будет и каток с искусственным льдом, как и на улице Панфилова.