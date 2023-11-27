Подмосковье 27 ноября 2023, 13:55 Более 20 коммунальных машин задействовали в уборке снега в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Последствия снегопада устраняют в Лобне. Для расчистки дорог привлекли 23 коммунальные машины, во дворах работают более 270 дворников и спецтехника.

Дорожно-коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.

Реклама

«С 5 утра улицы и дороги Лобни очищают 23 единицы техники. Для расчистки от снега выведены все сотрудники профильных служб и мобильные бригады», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Специалисты расчищают центральные дороги, остановки общественного транспорта и подъезды к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и другим.

К уборке придомовых территорий привлекли 278 дворников, а также задействовали 14 роторов, 13 тракторов и пять бобкетов.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

О некачественной уборке снега можно сообщить через Единую дежурно-диспетчерскую службу Лобни по телефону: 8 (495) 577-12-43.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».