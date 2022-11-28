28 ноября 2022, 19:47
Более 20 коммерческих объектов построят в Подмосковье в 2023 году
В центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступило 24 новых проекта. Два объекта крупного бизнеса и 22 — малого.
В центр содействия строительству поданы заявки на сопровождение проектов крупного и малого бизнеса.
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В городском округе Долгопрудный планируется стройка складского комплекса на участке площадью 1,9 гектара. Производственный цех на участке в 1,1 гектара появится в городском округе Чехов.
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ЦСС будет сопровождать следующие объекты малого бизнеса:
- комплекс по производству систем вентиляции для промышленных объектов в городском округе Балашиха;
- ресурсный центр поисковиков-добровольцев «Центр поиска пропавших людей» в Можайском городском округе;
- склад в городском округе Домодедово;
- производственно-испытательный комплекс средств весового контроля грузового автотранспорта с производственным корпусом в городском округе Люберцы;
- фабрику по производству мороженого в городском округе Чехов;
- цех производства водоочистного оборудования в городском округе Солнечногорск и другие объекты.
Все услуги ЦСС оказывает бесплатно.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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