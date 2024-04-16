Подмосковье 16 апреля 2024, 10:04 Более 20 команд выступили на военно-спортивной игре в Воскресенске Телеканал «360»

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Традиционная военно-спортивная игра «Девушки в погонах» прошла в Воскресенске. В этот раз в ней приняли участие 25 команд со всего Подмосковья.

По словам начальника штаба местного отделения «Юнармии» Алексея Соколова, игра «Девушки в погонах» проходит в Воскресенске девять лет подряд, начиная с 2015 года. Ее родоначальником по праву считается Николай Хохлов. Старт соревнованиям дали после торжественного открытия и приветствия почетных гостей.

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«В этом году мы сменили площадку места проведения, сделали ее на территории стадиона „Химик“ в центре города, чтобы участникам было удобнее добираться, удобнее с парковочными местами. Плюс подготовленная территория, большое количество спортзалов, стадион. Можно очень грамотно разместить этапы проведения», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов.

Организаторы игры постарались, чтобы участницы смогли проявить все свои навыки. Девушкам предстояло пройти девять этапов.

«Основные этапы: огневой рубеж, историческая викторина, строевой смотр, снаряжение магазина, топография, воинские звания, РХБЗ, медицинская подготовка, разборка и сборка автомата. Здесь и патриотическое воспитание, и командообразование, и дети реализуют все свои способности», — рассказал директор военно-патриотического центра «Воин» Роман Изотов.

Честь городского округа Воскресенск на соревнованиях отстаивали две команды: «Пламя» из школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова и «Сокол» из лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова.

По итогам соревнований третье место — у команды «Ратник» из Электростали. Серебро и золото досталось девчонкам из Подольска.

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