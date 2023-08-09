Подмосковье 09 августа 2023, 09:33 Более 20 команд выступили на турнире по пляжному волейболу в Дубне Телеканал «360»

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Турнир по пляжному волейболу «Кубок Московского моря» прошел в Дубне. Участие в нем приняли 24 команды из Москвы, Ярославля, Твери, Воронежа, Рязани и Подмосковья.

Соревнования проводились на волейбольных кортах Менделеевской набережной в Дубне. Перед стартом команды распределили на шесть групп.

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«Заявиться мог любой желающий, но поскольку волейбольная среда узкая, <…> наш турнир приобрел высокий уровень, сюда приезжают пары с высокими регалиями», — рассказал организатор турнира «Кубок Московского моря» Илья Герасимов.

По итогам первых игр сформировали две лиги — «Хард» и «Лайт». Во второй день провели встречи серии плей-офф.

«Это наша молодежь, которая занимается спортом. Они ставят нам высокие оценки за подготовку и помощь в организации, но один человек такое никогда не сделает. Я хочу поблагодарить Андрея Дарду и его инициативную команду», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Призовой фонд турнира составил 70 тысяч рублей. Команда из Зеленограда стала победителем в лиге «Хард», а жители Дубны Александр Малых и Александр Черепанин отличились в лиге «Лайт».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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