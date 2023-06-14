Подмосковье 14 июня 2023, 09:26 Более 20 команд выступили на соревнованиях по пляжному волейболу в Мытищах

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Соревнования по пляжному волейболу прошли в Мытищах ко Дню России. Участие в турнире приняли 25 команд.

«Достаточно интересно принимать участие, поскольку тут разный уровень: и мастера спорта приезжают, и кандидаты в мастера спорта, и обычные любители», — поделился участник соревнований Михаил Кашурко.

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Такие соревнования по пляжному волейболу, приуроченные к праздникам, в Мытищах проводят регулярно. Участвуют в них все желающие старше 16 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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