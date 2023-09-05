Подмосковье 05 сентября 2023, 14:48 Более 20 коллективов выступили на фестивале «Казаки во славу родного края» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Открытый фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казаки во славу родного края» состоялся в Солнечногорске на набережной озера Сенеж. В нем поучаствовали коллективы из 10 муниципалитетов Московской области.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Высшую оценку жюри получили хор русской песни «Павловские узоры» и ансамбль казачьей песни «Раздолье». Также отметили солистов Игоря Кочуева и Валерию Попову.

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«В программе — выступления вокальных ансамблей и хореографических коллективов, сольное исполнение традиционных казачьих песен», — сообщила председатель «Музыкального общества Московской области» Ольга Анискина.

Фестиваль организовало «Центральное казачье войско» совместно с Сергиево-Посадской епархией при поддержке региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» и администрации округа. Лауреаты получили дипломы фестиваля и книги от Сергиево-Посадской епархии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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