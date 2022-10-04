Более 20 километров Рогачевского шоссе отремонтировали в Дмитрове | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber Более 20 километров Рогачевского шоссе отремонтировали в Дмитрове

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Ремонт 39 дорог провели в Дмитрове в этом сезоне. В том числе рабочие привели в порядок Рогачевское шоссе, по которому жители едут к Покровской и Никольской церквям, Подъячевской школе, детским садам, поликлинике и усадьбе.

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«Дмитровский городской округ стал одним из лидеров по объему ремонта в этом сезоне. Дорожные службы отремонтировали порядка 67 километров покрытия на 39 участках, девять из которых были выбраны жителями на портале „Добродел“ посредством голосования», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В настоящее время работы в округе завершаются — осталось отремонтировать еще одну муниципальную дорогу. Проезд уже стал комфортнее не только для 170 тысяч местных жителей, но и для гостей округа На муниципальной сети привели в порядок 29 участков между населенными пунктами, в деревнях и селах. Асфальт заменили в черте Дмитрова — на улицах Чекистской и Сенной, в Яхроме — на улицах Бусалова, Починковской и Парковой.

На региональной сети покрытие обновили на улице Пушкинской. На улице Дубнинской в деревне Татищево ремонт провели с применением новой асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Здесь жители едут к железнодорожной станции, филиалу университета, спорткомплексу, церквям и Дмитровскому кремлю, а также выезжают на Дмитровское шоссе.

Еще восемь километров покрытия заменили на участке от поворота на деревню Жуково до улицы Фабричной в Яхроме. Три километра асфальта уложили на автодороге «Тараканово — Новоселки», которая является выездом на Рогачевское шоссе. Свыше 6,5 километра покрытия заменили на участке дороги «МБК — Синьково — Насадкино — канал имени Москвы», который соединяет трассу А-108 с Дмитровским шоссе. На всех участках выполнили работы по замене покрытия, укреплению обочин и нанесению разметки.

В октябре стало известно, что в период с 2024 по 2027 годы в Подмосковье построят три новые дороги. Это Мытищинская хорда, Южно-Лыткаринская автодорога и дублер Егорьевского шоссе. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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