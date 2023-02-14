Подмосковье 14 февраля 2023, 17:20 Более 20 километров новых водопроводных сетей появилось в Кашире

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В Кашире строятся водоводы протяженностью более 33 километров и водозаборные сооружения мощностью до 25 тысяч кубометров в сутки. Работы ведутся по областной программе «Чистая вода».

На сегодняшний день в округе проложили 23 километра новых водопроводных сетей. Отмечается, что по проект пришлось скорректировать и поменять трассировку прокладки водовода, так как были замечания.

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«Уже сделано две трети объема работ на линейном объекте. Сейчас ведутся работы на линейном объекте в Кашире-1», — сообщил директор Управления строительства Каширы Василий Коротков.

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Работы полностью завершены в районе деревни Аладьино и до микрорайона Кашира-3. В скором времени начнутся работы на самом сложном участке — от Каширы-3 до Каширы-2. Водопровод будет проходить через железнодорожные пути. Строительство на указанной территории уже согласовано с «РЖД».

После этого будут установлены артезианские скважины для забора воды с Алексинско-Тарусского водного горизонта в районе деревни Лиды. Это будет основная зона подъема, очистки и дальнейшей передачи воды.

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