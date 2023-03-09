Подмосковье 09 марта 2023, 17:13 Более 20 километров линий электропередачи обновят в Солнечногорске до конца 2023 года

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Филиал компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» до конца 2023 года обновит распределительные сети в населенных пунктах городского округа Солнечногорск. Специалисты заменят более 20 километров алюминиевого провода на более надежный самонесущий изолированный.

Энергетики также установят 259 новых опор линий электропередачи взамен отслуживших свой срок и отремонтируют 34 трансформаторные подстанции. Кроме того, планируется расчистить от растительности более 17 гектаров просек линий электропередачи.

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Специалисты уже приступили к работам. Основная их часть будет выполнена в теплое время года, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию электросетевого хозяйства и надежное электроснабжение потребителей в осенне-зимний период.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр энергетики России Николай Шульгинов и генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин запустили новую электрическую подстанцию «Тютчево» в Пушкино. Ее построили менее чем за полтора года.

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