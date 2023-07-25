Подмосковье 25 июля 2023, 17:10 Более 20 километров дорог отремонтируют в Солнечногорске к концу года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Ремонт дорог стартовал в Солнечногорске весной. Сейчас ведутся работы на улицах 2-й и 3-ей Урицкого, Тамойкина и в микрорайоне Рекинцо, а также в деревнях Гончары и Головково. Всего к концу года отремонтируют более 20 километров муниципальных дорог.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты отремонтируют 42 муниципальные дороги до конца года. Также в округе приступили к ремонту региональной подъездной дороги к Московскому областному госпиталю для ветеранов войн вблизи деревни Голубое. Жители поддержали ремонт этой дороги на портале «Добродел». Ранее ремонтные работы уже завершили на Пятницком шоссе.

Реклама

«Мы в два раза увеличили программу ремонта дорог по сравнению с прошлым годом», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение проводить работы по реконструкции и строительству новых дорог в регионе качественно и в установленные сроки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».