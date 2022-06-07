Более 20 километров дорог отремонтируют в Мытищах в этом году

В Мытищах в этом году заменят покрытие на 12 участках дорог общей протяженностью более 20 километров. Сейчас работы продолжаются на четырех участках — на трех региональных и одной муниципальной дорогах, рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

«В этом сезоне в округе Мытищи запланировано отремонтировать 12 дорог общей протяженностью более 20 километров, семь из которых были выбраны жителями на „Доброделе“. В настоящее время покрытие уже заменили на двух местных городских улицах: Семашко и Колпакова», — уточнил он.

По его словам, будет построен один километр тротуара на дороге Пирогово — Сорокино — Жостово. Это обеспечит безопасный проход пешеходов по Осташковскому шоссе от поселка Жостово до пересечения с Сорокинским шоссе. Помимо этого, будет заменен остановочный павильон на улице Санаторная в поселке Поведники. Гержик отметил, что новые остановки уже появились на улице Мира, Волковском шоссе и Олимпийском проспекте.

Всего на региональной сети отремонтируют восемь участков дорог протяженностью более 13 километров. Сейчас ремонт идет на участке дороги Федоскино — Аксаково и на участке трассы Федоскино — Семинищево.

Источник фото: телеканал «360»

Также ремонтируют дорогу, за которую голосовали жители на портале «Добродел». Это участок А104 Москва — Дмитров — Дубна — Федоскино, от Дмитровского шоссе в деревню Шолохово до улицы Вельяминовская в Федоскине, она служит выездом на Дмитровское шоссе для жителей сразу четырех пунктов: Федоскино, Крюково, Аксаково и Юрьево. По ней же можно добраться к Аксаковскому заливу, музею Художественных промыслов и станции Луговая.

В черте города приведут в порядок Олимпийский проспект от Волковского шоссе до улицы Белобородова, на Пироговском шоссе — от поворота на Зеленый переулок до Олимпийского проспекта и на ММК — Игнатово — Пчелка — Протасово — Бяконтово с нулевого по второй километр.

Уже половину основной программы ремонта выполнили на муниципальной сети. Там отремонтировали покрытие на улице Семашко и участок улицы Колпакова — от пересечения с Новомытищинским проспектом до улицы Шараповская.

Жители проголосовали на «Доброделе» и за ремонт дороги на улице Приозерная в деревне Погорелки и еще одного участка улицы Колпакова от пересечения с Волковским шоссе до Новомытищинского проспекта. Их тоже отремонтируют.

Завершить работы планируется осенью.