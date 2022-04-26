Более 20 километров дорог отремонтируют в Мытищах в 2022 году

Более 10 участков дорог отремонтируют в городском округе Мытищи за 2022 год. Их общая протяженность составит свыше 20 километров.

Согласно плану, в Мытищах отремонтируют восемь участков дорог регионального значения. Шесть из них добавили в перечень «первой волны» по результатам голосования на портале «Добродел».

Также в 2022 году специалисты отремонтируют две муниципальные автомобильные дороги,. Одну из них внесли в список по результатам голосования на «Доброделе». Ремонтные работы затронут 20 километров 622 метра дорог.

Всего в течение года в регионе отремонтируют более 800 участков дорог. По результатам голосования на портале «Добродел» работы проведут на 280 участках дорог. Это составит 34% от общей программы.

Еще 704 километра дорог отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы затронут 170 региональных дорог. Также 632 муниципальные дороги отремонтируют с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Подмосковья. Речь идет о 475 километрах.

Ремонт проведут в два этапа. Сначала пройдет «первая волна», а затем специалисты приступят к дополнительной программе. Первый перечень участков уже составлен с учетом предложений жителей. К основной части приступят в апреле, когда на улице установится теплая погода. Ремонтный сезон планируют завершить к осени. С адресным списком участков ремонта можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.