Подмосковье 08 июля 2023, 05:00 Более 20 километров дорог обновят в Мытищах до конца года

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По государственной программе Московской области в Мытищах обновят 24 дороги общей протяженностью 19,2 километра до конца года. Об этом рассказала заместитель директора управления транспортного и дорожного хозяйства администрации округа Светлана Головешкина.

«Три дороги будут переведены из классификации грунтовых в асфальтово-бетонные. Что касается ремонта, то 13 дорог будут капитально отремонтированы в сельской местности, 11 — в городской черте. Уже завершены серьёзные работы в таких населенных пунктах, как Новосельцево, Степаньково — по сельским территориям восстановили около четырёх километров покрытия», — отметила Головешкина.

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Также она добавила, что специалисты уложили новое покрытие на Водопроводной аллее и улицах Шараповской, Колонцова и Коминтерна. На Институтской улице дорожные службы столкнулись с трудностями: подрядчик взял на себя высокие обязательства, возможно отставание по срокам. При этом задержки не скажутся на качестве выполненных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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