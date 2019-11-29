Более 20 катков и три лыжные трассы появятся в Луховицах зимой

Для зимнего отдыха в Луховицах зальют 19 хоккейных площадок, три катка для массового катания и проложат три лыжные трассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работы ведутся на территории всего округа, ведь зимние спортивные площадки должны быть доступны не только в центральной части округа, но и жителям отдаленных населенных пунктов.

Покроются льдом хоккейные площадки в поселке Красная Пойма на улице Лесная, в селе Матыра на улице Школьной, в Газопроводске на улице Центральная, Белооумуте на Большой Площади и в других местах.

В Луховицах зимой заработают три лыжные трассы: в Красной Пойме на улице Лесная (2,5 км), в Газопроводске в парке имени Гагарина (там откроется освещенная трасса в несколько колец от 1 до 1,5 км длиной) и городская лыжная трасса на проезде Строителей (несколько колец от 1 до 5 км длиной).

Катки для массового катания будут работать на улице Пушкина (стадион «Спартак»), улице Жуковского (за районным ДК «Старт») и на улице Пионерской.

Начальник отдела по спорту и физкультуре администрации городского округа Луховицы Дмитрий Караулов отметил, что каток будет использоваться как для массового катания, так и для проведения первенства городского округа по хоккею с шайбой.

«Большой каток для массового катания будет на стадионе "Спартак". Здесь будет работать прокат коньков. Будет музыка и хорошее освещение. Этот каток в Луховицах очень любят», — подчеркнул Дмитрий Караулов.

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Вход на каток на стадионе «Спартак» платный — около 30 и 50 рублей (детский и взрослый билеты). Средства идут на приобретение нового инвентаря: коньков и лыж.

По словам начальника отдела по спорту и физкультуре администрации городского округа Луховицы, этой осенью были благоустроены места расположения лыжной трассы «Чугунка». Она была расширена, деревья опилены. Сейчас решается вопрос о замене части светильников. Также в планах — сделать парковку для автотранспорта более удобной.

Источник фото: телеканал «360»

«Ждем выпадения снега. Морозы только ударили, мы сразу начали заливать хоккейные площадки на Красной Пойме, в Матыре, в Астапове. Но погода еще не устойчивая, чуть потеплеет — и они начинают таять. Нам нужно немножко снега, чтобы мы „корочку“ сделали и потом будем основательно заливать», — поделился Дмитрий Караулов.

Местная жительница Анна Ленина признается, что соскучилась по снегу и морозу. «Надоела серость. С нетерпением ждем, когда земля оденется в белое. Зиму очень скрашивает — для меня лично — каток. Когда вечером музыка, знакомые лица, веселье — вот тогда ощущается волшебство зимы. Зима хороша, когда у тебя есть альтернатива — сидеть перед телеком и набирать килограммы или выйти на свежий воздух с коньками, лыжами и сделать взять это чудесное настроение, здоровье, силу — все лучшее у зимы!» — уверена Анна.