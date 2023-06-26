Подмосковье 26 июня 2023, 13:24 Более 20 картин юных художников с ОВЗ представили на выставке в Мытищах

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Более 20 картин юных художников с ограниченными возможностями здоровья представили на выставке «Живи ярче!» в Мытищах. Мероприятие прошло в торгово-развлекательном центре «Июнь».

Посетители выставки и юные художники приняли участие в бесплатном мастер-классе по изготовлению вееров из бумаги и танцевальном флешмобе.

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«Благодарю всех педагогических работников, которые занимаются с ребятами, за радость, которую вы им дарите каждый день. Дорогие родители, ваши дети — яркие краски, которые делают такие замечательные произведения искусства, радующие нас, взрослых. Давайте дарить им в ответ такие же яркие эмоции», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Выставку организовали представители торгово-развлекательного центра «Июнь», администрации городского округа Мытищи, школы инклюзивного творчества «Танцующий дом», а также центра адаптивной физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спортлиния».

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