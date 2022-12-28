Подмосковье 28 декабря 2022, 16:15 Более 20 ярмарок проведут на новогодних каникулах в Подмосковье

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Тематические новогодние ярмарки проведут в 16 городских округах Подмосковья на каникулах. Посетители смогут приобрести на таких площадках фермерские продукты, сладости и выпечку, сувениры и украшения ручной работы.

«За выходные дни планируется провести 23 ярмарки в Подмосковье. Всего же за январь организуют 140 таких базаров», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Праздничные ярмарки будут тематическими, оформленными в стиле проекта «Зима в Подмосковье». Свои товары привезут фермерские хозяйства, мастера и ремесленники. Жители и гости смогут приобрести натуральные сыры и мясные деликатесы, а также вязаные варежки и носки, пряники ручной работы, сувениры и многое другое.

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Найти точные адреса ярмарок можно на сайте регионального Минсельхозпрода в разделе «Документы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.