Подмосковье 16 апреля 2024, 08:32 Более 20 исполнителей выступили на вокальном конкурсе в Звездном Городке Телеканал «360»

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Отборочный тур межрегионального вокального конкурса «Звездный голос» прошел в Подмосковье. Участниками стали 29 исполнителей из Звездного Городка и других округов, а также из Москвы и Тулы.

Конкурс «Звездный голос» проводится уже три года подряд. В этом году он получил статус межрегионального. Некоторые исполнители участвуют в конкурсе не первый раз.

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«Для меня это уже теплая встреча близких по духу людей. Я каждый раз сюда еду как в гости к друзьям: повидать тех, кого давно не видела, снова показать себя. Для меня это уже больше не конкурсная атмосфера, а выступление для дорогих мне людей», — поделилась участница конкурса Анна Караванова.

Участники выступали в трех возрастных категориях. Им предложили определенные темы: космонавтика, летчики и семья. Все конкурсанты показали высокий уровень подготовки. Исполнителей оценивало профессиональное жюри.

«Цель мероприятия — познакомить детей со Звездным Городком, чтобы узнали еще больше про космонавтику, про авиацию, патриотическое воспитание. И при этом показали свой голос, свое культурное наследие», — рассказала организатор конкурса «Звездный голос» Оксана Попович.

По результатам отборочного тура лучшие из лучших пройдут в финал конкурса «Звездный Голос».

«Для ребят, для нашей творческой молодежи — это знакомство с профессиональными артистами, исполнителями и возможность зарекомендовать себя на профессиональном поприще. Отрадно, что начался конкурс в День космонавтики, когда вся страна празднует нашу победу в космосе», — отметил глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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