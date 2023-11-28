Подмосковье 28 ноября 2023, 09:01 Более 20 инвестиционных проектов запустили в Пушкинском округе с начала года Телеканал «360»

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Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов рассказал об инвестиционной политике муниципалитета в рамках проекта «Интервью 360».

Общий объем инвестиций в Пушкинском городском округе достиг 23 миллиардов рублей с начала года. Сейчас на территории округа реализуют 21 проект, инвестиции по которым составят около 46 миллиардов рублей.

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Инвесторы стараются организовать производство или логистический бизнес, который будет дополнять те проекты, которые уже реализованы на территории Пушкинского округа. Особенно перспективны с точки зрения привлечения инвестиций производства на территории Красноармейска. Ежегодно инвесторы вкладывают в них средства.

Не помешали инвестиционным процессам и санкции.

«Многие, в том числе инвесторы, на какое-то время замерли, люди начали смотреть, что будет дальше. Спустя какое-то время практически все поняли, что правила игры не меняются, подход и отношение не изменились, ничего не случилось с частной собственностью, все намеченные проекты реализуются», — отметил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.

Он также рассказал, что многие западные производители бытовой химии, которые занимали основную нишу, освободили рынок для отечественных предприятий. Одна из таких компаний в Пушкинском округе переориентировалась на местный рынок сбыта, хотя ранее осуществляла поставки в Корею и другие страны.

Еще один пример — крупные логистические комплексы, которые раньше были полностью на импортном оборудовании и программном обеспечении. Сейчас они начали вкладывать деньги в создание своих программ и оснащения.

Максим Красноцветов добавил, что для благоприятного инвестиционного климата важны здоровые коммуникации: отсутствие барьеров и доступность информации по уже реализованным проектам. Сегодня большую поддержку бизнесу оказывает правительство Московской области: это и льготное кредитование, и программа «Земля за 1 рубль», и прочие меры.

Подробности смотрите в проекте «Интервью 360».

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