Подмосковье 16 января 2024, 18:45 Более 20 художников представили работы на отчетной выставке в Ногинске Ксения Пашуто

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Отчетная выставка членов Ногинского отделения «Союза художников России» проходит в Ногинске. В экспозиции представлены живописные и графические работы, созданные в 2023 году.

В этом году свои картины представили около 22 художников. Работы выставлены на двух этажах. На втором традиционно представлена станковая масляная живопись — картины, портреты, пейзажи, натюрморты. На третьем — графика.

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«Выставка очень интересная — много новых имен, участвуют те, кто вступил в нашу организацию совсем недавно. Это свежая кровь, новые веяния, технические вариации. Здесь присутствует дыхание нашей сегодняшней жизни», — сообщил заслуженный художник России Виктор Орлов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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