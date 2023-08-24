Подмосковье 24 августа 2023, 18:14 Более 20 художников и фотографов представили свои работы на выставке городских пейзажей в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Выставка «Типичные Химки. Городские мотивы» открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Она включает в себя работы более чем 20 местных художников и фотографов, каждый экспонат посвящен Химкам.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Курирует выставку член Союза художников России, Великобритании и Китая Александр Белугин. Его работы выставлялись в Эрмитаже и еще 36 музеях мира.

Реклама

«В прошлом году тема подобной выставки звучала просто „Типичные Химки“. Для художников это была очень узкая тема, поэтому в этом году выставка получила название „Типичные Химки. Городские мотивы“, чтобы каждый мог воплотить в жизнь свои идеи и личное видение города», — рассказал Александр.

Сюжеты картин — от ретро до города будущего. Те авторы, чьи работы особенно понравятся гостям музея, получат призы. Победителей наградят 30 сентября. Проголосовать за понравившиеся работы можно в группе «Типичные Химки» в социальной сети ВКонтакте или в самом выставочном зале «Артишока».

«Музею „Артишок“ в этом году исполняется уже пять лет. Каждый год его посещают свыше 20 тысяч человек. Главная его особенность — бесплатный вход для всех и частая смена выставок. <…> За время работы в музее прошли более 200 выставок и 500 мастер-классов. Эту выставку мы открыли в преддверии Дня города по инициативе жителей», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».