Подмосковье 03 мая 2023, 02:40 Более 20 госзакупок опубликовали за неделю в Подмосковье Фото: Полина Игнатченко

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Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 22 закупки. Это произошло за неделю — с 24 по 30 апреля. Лоты можно увидеть в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Школе-интернату для слепых и слабовидящих детей в Королеве необходимы игров ые ландшафтные столы, крепления для интерактивной панели и мебел ь для массажного кабинета.

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Для музыкальных студий в Коломне закупят оборудование, такое как подставки для микрофонов, микшерный пульт, сабвуфер и радиосистему. Также в округе запланировали благоустройство сквера на улице Октябрьской Революции.

В минувшую неделю комитет объявил конкурс на благоустройство набережной в Павшинской пойме. Министерство здравоохранения Московской области ищет поставщика электрохирургического медицинского оборудования.

Также госзакупки касались капремонта городской клинической больницы в Жуковском, фасада здания в Москве, строительства канализации в Обухове, поставки технической соли и ремонта дороги в Щелкове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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