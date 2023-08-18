Подмосковье 18 августа 2023, 15:36 Более 20 госуслуг перевели в цифровой вид в Подмосковье с начала года Unsplash

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С начала 2023 года более 20 госуслуг перевели в цифровой вид в Подмосковье. Это позволило избавить жителей от необходимости предоставлять в офисы МФЦ около 22 тысяч бумажных документов.

По словам министра госуправления, IT и связи Московской области Надежды Куртяник, жители региона давно привыкли оформлять госуслуги в режиме онлайн без лишних походов в многофункциональные центры и профильные ведомства.

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«Кроме того, благодаря системе межведомственного взаимодействия не нужно приходить в МФЦ для сверки документов. Достаточно просто оформить электронную заявку, а ведомства Подмосковья сами получат нужную информацию», — отметила она.

Воспользоваться цифровыми сервисами можно в приложении «Добродел» и на региональном портале госуслуг. Для заполнения электронных форм нужно иметь подтвержденную запись в Единой системе идентификации.

«Портал госуслуг помогает ценить то, что действительно важно. Гораздо приятнее заполнить заявление со смартфона и провести время с семьей, чем стоять в очереди для получения справки или выписки», — добавила Куртяник.

Сегодня на портале госуслуг Московской области доступно 298 электронных сервисов. Ежемесячно граждане подают около 450 тысяч заявок онлайн.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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