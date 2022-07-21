facebook_pixel
    21 июля 2022, 12:39

    Более 20 городов Подмосковья получили высокий индекс цифровой трансформации

    Александра Перепечаева

    Минстрой РФ подвел итоги цифровизации российских регионов за прошлый год. В рейтинг вошли 24 города Подмосковья.

    Более 20 городов Подмосковья получили высокий индекс цифровой трансформации

    Индекс «IQ городов» рассчитали для 203 муниципалитетов, которые стали участниками проекта «Умный город». Их оценивали по 47 показателям в 10 направлениях. Это городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат и инфраструктура сетей связи.

    Цель составления рейтинга — оценить эффективность цифровой трансформации городов России. При этом важными являются не сами результаты, а изменения от года к году.

    Среди «Крупных городов» четвертое место заняли Химки. В категории «Большие города» в рейтинг вошли Реутов, Королев, Орехово-Зуево, Одинцово, Раменское, Жуковский и Красногорск. Лучшими среди «Административных центров» стали Наро-Фоминск, Дубна и Ивантеевка.

    В ведомстве отметили, что индекс Подмосковья вырос на 6% за год и достиг 52,6 балла из 120.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье перевело в «цифру» более 200 госуслуг.