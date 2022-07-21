Более 20 городов Подмосковья получили высокий индекс цифровой трансформации

Минстрой РФ подвел итоги цифровизации российских регионов за прошлый год. В рейтинг вошли 24 города Подмосковья.

Индекс «IQ городов» рассчитали для 203 муниципалитетов, которые стали участниками проекта «Умный город». Их оценивали по 47 показателям в 10 направлениях. Это городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат и инфраструктура сетей связи.

Цель составления рейтинга — оценить эффективность цифровой трансформации городов России. При этом важными являются не сами результаты, а изменения от года к году.

Среди «Крупных городов» четвертое место заняли Химки. В категории «Большие города» в рейтинг вошли Реутов, Королев, Орехово-Зуево, Одинцово, Раменское, Жуковский и Красногорск. Лучшими среди «Административных центров» стали Наро-Фоминск, Дубна и Ивантеевка.

В ведомстве отметили, что индекс Подмосковья вырос на 6% за год и достиг 52,6 балла из 120.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье перевело в «цифру» более 200 госуслуг.