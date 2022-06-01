Более 20 фермеров представят Подмосковье на Всероссийском гастрофестивале

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве в эти дни проходит Национальный гастрономический фестиваль региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Более 20 подмосковных фермеров из 11 городских округов представляют регион на фестивале. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Такие мероприятия помогают фермерам заявить о себе, а также привлекают внимание к достижениям малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса. Нам есть чем гордится — в нашем регионе много достойных производителей, на фестивале представлена их малая часть. Многие из них известны не только в Подмосковье, но и далеко за его пределами. На мероприятии гости смогут приобрести уже полюбившуюся продукцию, открыть для себя новые вкусы, а также благодаря нашим фермерам, узнать лучше географию региона», — отметил зампред.

Среди участников мероприятия такие бренды «Зарайская медовая коврижка», «Звенигородский сытень», «Богородский пряник», «Беседская копченая соль», «Коломенский березовый сироп».

В фестивале также участвуют победители конкурса «Вкусы России». Так, «Луховицкий кларий» Акваферма «Астапово», которая разводит угревидного клария, стала участником мероприятия. Кларий — непривычная для России рыба редкой диетической породы. Ее выращивают в высокотехнологичной установке замкнутого водообмена. Фермеры Аквафермы «Астапово» выпускают широкую линейку рыбных полуфабрикатов по авторским рецептам. Бренд видит своей задачей бережное сохранение рыбных кулинарных традиций, которыми всегда славились окские, ныне Луховицкие края.

Высокое качество своей продукции продемонстрирует на фестивале подмосковный бренд «Истринский хлеб победы». Это особый хлеб, который производят только из органического зерна, выращенного без химии, на натуральной закваске естественного брожения, без использования промышленных дрожжей и искусственно выведенных заквасок. На фестивале пможно попробовать более десяти видов хлеба — бездрожжевой ржаной с изюмом и кардамоном, бездрожжевой цельнозерновой, на горчичном масле, бородинский с тмином и кореандром, с семенами льна, на закваске пшенично-гречневый, с семечками и другие.

Бренд «Королевский сырный десерт» представил свой знаменитый десерт. Внешний слой десерта — это белый и темный шоколад, затем слой бисквита, а начинка состоит из твердого сыра «Пещерный». На создание этого десерта производителя вдохновили подвиги космонавтов центра управления полетами в городе Королеве. Помимо десерта фермер представил широкий ассортимент сыров, творога, йогуртов и хлеба.

Кофеманам придется по вкусу бренд «Звенигородский дубовый кофе», который представил свой известный тонизирующий целебный напиток с кофейным вкусом, насыщенным цветом и приятным ореховым ароматом. Он приготовлен на 100% из желудей и не содержит кофеина.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» проводится впервые. Попробовать и приобрести подмосковную продукцию на нем можно будет до 3 июня включительно.