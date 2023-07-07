Подмосковье 07 июля 2023, 12:21 Более 20 дворов комплексно благоустроят в Мытищах в 2023 году

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Еще 22 двора комплексно благоустроят в Мытищах в 2023 году. Сейчас работы идут на Троицкой и Летной улицах.

Ежегодно в Мытищах проходят работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Особенно активно их ведут в летнее время.

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Все проекты по модернизации детских площадок и придомовых территорий проводят при согласовании с местными жителями после проведения встреч с ними представителей администрации округа. Именно по результатам такой совместной работы организовано обустройство дворов внутри Троицкой и Летной улиц. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая в ходе выездного совещания проверила готовность объектов.

Во дворе дома № 9 по Троицкой улице идут работы по обустройству новой детской площадки площадью более 400 квадратных метров. Обновление займет не больше месяца. Для юных жителей откроют современный игровой комплекс, а для людей старшего возраста обустроят зоны тихого отдыха. Автомобилисты оценят новое асфальтовое покрытие в проездах.

С другой стороны к комплексному благоустройству зашли во дворах домов № 36-38 на Летной улице. Там сначала уложили новое асфальтовое покрытие на внутренних дорогах, после чего приступили к демонтажу старой игровой площадки.

В начале августа на территории площадью более 500 квадратных метров будет обустроена новая площадка с современными игровыми элементами, спортивной зоной и зелеными насаждениями.

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