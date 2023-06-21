Подмосковье 21 июня 2023, 09:56 Более 20 дворов благоустроят в Мытищах в 2023 году

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Еще 22 дворовых территорий благоустроят в Мытищах в этом году. Годом ранее в порядок привели 21 двор.

На 30 площадках в прошлом году обновили детские игровые комплексы, из них 17 — на сельской территории. В этом году планируют обновить детские игровые комплексы на 15 площадках, из них 12 — на сельских территориях.

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За счет местного бюджета приобретена 21 единица коммунальной техники для содержания и уборки территории городского округа.

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