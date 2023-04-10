Подмосковье 10 апреля 2023, 13:25 Более 20 ДТП с участием пешеходов произошло в Подмосковье с начала апреля Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее на пешеходных переходах. Только с начала апреля в регионе произошло 25 ДТП с участием пешеходов.

В апреле среди произошедших аварий 13 ДТП были на пешеходном переходе, 12 — вне перехода, а четыре инцидента произошли во дворах.

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«Мы призываем пешеходов смотреть по сторонам и переходить дорогу или двор оценив ситуацию. Особенно будьте бдительны, когда вы вместе с детьми», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

Пешеходам также напомнили о необходимости быть видимыми для водителей: носить в вечернее время световозвращатели или включать фонарик.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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