Подмосковье 07 мая 2023, 00:06 Более 20 дорог отремонтируют в Мытищах в 2023 году

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Губернатор Андрей Воробьев во время рабочей поездки отметил важность своевременной реконструкции дорог в Подмосковье. В этом году в Мытищах приведут в порядок 24 дороги.

В их число вошли набравшие наибольшее количество голосов по результатам голосования на портале «Добродел» Полигонная улица, 2-й Рупасовский переулок, Институтская, улица Лермонтова в поселке Вешки, проезд от Осташковского шоссе до улицы Туристическая в деревне Болтино, улица Летняя, дорога, соединяющая деревни Новосельцево и Степаньково, а также Звездная улица в деревне Беляниново.

Также в округе отремонтируют улицу Водопроводная аллея, проезд № 4530, Зеленую улицу в селе Марфино, улицы Щербакова, Шараповскую, Колонцова и другие.

Работы будут делать в два этапа. Первая волна стартовала уже в середине апреля. Ремонт завершат осенью.

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