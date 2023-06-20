Подмосковье 20 июня 2023, 18:19 Более 20 дорог отремонтируют в Мытищах в 2023 году

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Более 19 километров дорог отремонтируют в Мытищах в 2023 году. Всего в порядок приведут 24 дороги.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая рассказала, что в 2022 году достроили транспортную развязку на улице Фрунзе — улице Мира с выездом на Ярославское шоссе. Также отремонтировали шесть дорог общей протяженностью 8,75 километров.

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В этом году планируется привести в надлежащий вид 24 дороги. Особое внимание уделят дорожному полотну в деревнях Голенищево и Муракино.

Кроме того, было облагорожено 15 «народных троп», еще 16 будут сделаны в 2023 году.

Также работы ведутся по реконструкции автомобильной дороги «Пироговское шоссе», строительству автомобильной дороги «Осташковское — деревня Ульянково», разработке проекта реконструкции улицы Угольной с расширением. Срок завершения работ — 2024 год.

В сентябре досрочно откроют участок протяженностью 9 километров от Пироговского до Афанасовского шоссе Мытищинской хорды. Окончательная сдача объекта — 2024 год.

«Она должна разгрузить Осташковское, Дмитровское и Ярославское шоссе и будет дублером участка МКАД в 16 километров», — рассказал глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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