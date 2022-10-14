Более 20 дорог отремонтировали в Ленинском округе в этом году | 360°

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Более 20 дорог отремонтировали в Ленинском округе в этом году

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В Ленинском округе отремонтировали свыше 20 муниципальных дорог общей протяженностью 23 километров, а также тротуары вдоль них. Пять дорог привели в порядок с привлечением софинансирования из бюджета Московской области.

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Ремонт провели с использованием новых технологий. К примеру, так называемый «Новый асфальт» меньше подвержен износу, что особенно актуально при проходе большегрузных автомобилей.

«В 2022-м году у нас по производственной программе вошла 21 дорога, которую мы уже отремонтировали, уже работы завершены на 99,9%. Остается нанести разметку и установка дорожных знаков по улице Олимпийская», — сказал начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского округа Андрей Пальтов.

На ряде перекрестков была изменена схема движения в рамках областного проекта по ликвидации «глупых пробок», а также установлены новые светодиодные светофоры.

В следующем году в округе планируют отремонтировать и привести в порядок еще порядка 30 дорог и обустроить тротуары для пешеходов.

Дороги

Ремонтные работы

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