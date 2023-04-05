Подмосковье 05 апреля 2023, 13:36 Более 20 домов отремонтируют в Домодедове за год

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На капитальный ремонт МКД округа Домодедово выделено 155 миллионов рублей. В годовой план включили 24 жилых дома.

Кровли отремонтируют в двух домах, фасады — в одном. Внутренние инженерные системы заменят по 15 адресам. В многоэтажных зданиях установят 14 новых лифтов.

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«За три года в городском округе Домодедово будет отремонтировано 94 дома, на что выделено почти 680 миллионов рублей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД на 2023–2025 годы можно на главной странице сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья или в разделе «Документы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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