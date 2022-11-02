Более 20 домов капитально отремонтируют в Черноголовке до конца года | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 22:27 Более 20 домов капитально отремонтируют в Черноголовке до конца года

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21 многоквартирный дом в городском округе Черноголовка будет отремонтирован министерством жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья в 2022 году. На программу капремонта в округе выделено 113 миллионов рублей.

По плану капремонта на 2022 год в городском округе Черноголовка отремонтируют 21 дом. Кровли отремонтируют в восьми многоквартирных домах, инженерные системы в 11 домах, в одном доме заменят три лифта.

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«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,7 тысячи домов. Улучшены жилищные условия 2,5 миллиона жителей области», — сообщил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

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В прошлом году в Подмосковье капитально отремонтировали 2500 многоквартирных домов. На текущий год в регионе запланирован ремонт 3849 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.

Во время проведения капремонтов в домах установили более 350 видеокамер для контроля за ходом выполнения работ. Любой желающий может проконтролировать все этапы ремонтных работ через интернет.

«Установка камер видеонаблюдения является обязательным условием для всех подрядных организаций Фонда капитального ремонта для производства работ по ремонту кровель и фасадов», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ознакомиться с перечнем адресов домов, где установлены камеры, можно на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области в Разделе «Карта».