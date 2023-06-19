Подмосковье 19 июня 2023, 14:37 Более 20 детских площадок модернизируют в Солнечногорске в 2023 году

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В Солнечногорске в этом году модернизируют 22 игровых комплекса. Так, в микрорайоне Миронцево этим летом появится губернаторская детская площадка площадью 450 квадратных метров.

Подрядчик по поставке малых архитектурных форм уже определен. Вскоре рабочие приступят к укладке основания под площадку.

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Также этим летом в микрорайоне Миронцево пройдет комплексное благоустройство территории. Сейчас завершаются работы по установке бортового камня и начинается асфальтирование проездов, тротуаров и парковок.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский вместе с жителями проверил выполнение работ.

«В рамках комплексного благоустройства в микрорайоне Миронцево проводятся работы на площади в 16,5 тысяч квадратных метров. Здесь на разных участках задействовано около 20 человек. <…> Завершение всех работ запланировано в первых числах июля», — рассказал Евгений Владимирский.

Кроме того, замглавы Солнечногорска обсудил с жителями строительство игровой площадки поселке Лесное озеро. Работы планируется завершить в начале июля.

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