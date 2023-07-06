Подмосковье 06 июля 2023, 08:28 Более 20 детских площадок модернизируют в Химках к концу лета

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Более 20 детских площадок обновят по региональной программе в Химках летом. Адреса выбраны с учетом пожеланий жителей.

Сейчас модернизация подходит к концу на площадках на улицах Московская, Молодежная, Мельникова, Новозаводская, Бабакина, Юбилейный проезд. Вскоре работы по обновлению площадок начнут еще по двум адресам на Молодежной и Железнодорожной улицах.

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Кроме того, новую детскую площадку установят во дворе дома № 47 на Юбилейном проспекте. Еще три больших игровых комплекса построят программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в микрорайоне Планерная и по двум адресам на улице Совхозная. Там к концу августа установят карусели, песочные дворики и спортивные городки, а также систему видеонаблюдения «Безопасный регион».

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что при реализации проекта «Комплексное благоустройство дворовой территории» особое внимание уделяется безопасности игровых комплексов. Так, все площадки оснастят ударопоглощающим покрытием из резиновой крошки.

Ранее глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что за 10 лет при поддержке губернатора комплексно благоустроили более 400 дворов.

«В каждом дворе обновили детские площадки, а по тем адресам, где их вовсе не было, — обустроили новые. Также в рамках программы комплексного благоустройства установили 20 больших детских площадок по программе Андрея Юрьевича Воробьева», — сказал Дмитрий Волошин.

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