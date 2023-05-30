Подмосковье 30 мая 2023, 15:47 Более 20 детей выпали из окон в Подмосковье с начала апреля пресс-служба УПР в МО

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Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова озвучила статистику по выпадениям детей из окон квартир. С начала апреля в регионе произошло уже 27 таких несчастных случаев.

Среди пострадавших — дети в возрасте от 18 месяцев до 10 лет. Четверо из них облокотились на москитную сетку и выпали наружу вместе с ней.

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«Только в апреле–мае в Подмосковье из окон выпали 27 детей — четверо из них, к сожалению, погибли. Это произошло в Подольске, Балашихе, Одинцове и Домодедове», — уточнила Мишонова.

По статистике, чаще всего трагические случаи с выпадением детей из окон происходят в самых обычных, благополучных семьях. Уполномоченная по правам ребенка Ксения Мишонова призвала родителей не терять бдительность и установить блокираторы на окна — такие устройства стоят дешево, но в нужный момент могут спасти жизнь ребенку. По мнению омбудсмена, это лучшая защита от подобных несчастных случаев.

С начала года в Подмосковье из окон выпал уже 31 ребенок. Происшествия случились в 22 муниципалитетах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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