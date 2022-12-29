Подмосковье 29 декабря 2022, 11:14 Более 20 детей-сирот получили квартиры в Истринском округе в 2022 году

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Собственным жильем в этом году в городском округе Истра обеспечили 22 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Последним квартиру получил Борис Скицко, отметивший накануне свое совершеннолетие.

Глава городского округа Истра поздравила молодого человека и в торжественной обстановке вручила ему ключи.

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«Я хочу пожелать тебе, чтобы с этой новой квартирой, твоей собственной, в твою жизнь пришли счастье, пришла любовь, благополучие. Чтобы каждый день, прожитый в этой квартире, дарил тебе только позитивные эмоции», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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Борис Скицко с шести лет жил в опекунской семье, а теперь готовится к переезду. В его новой квартире уже сделан ремонт, парню останется только расставить мебель.

«Там все сделано, мне все нравится. <…> Ничего такого нет, что нужно добавить. Если только мебель или навесные шкафчики, чтобы украсить. Может, потолок сделаю с гирляндами», — рассказал Борис Скицко.

Жилье сиротам предоставляется по государственной программе Московской области «Жилище», которая продлится до 2027 года.

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