Подмосковье 13 декабря 2022, 18:47 Более 20 детей-сирот до конца 2022 года получат квартиры в Солнечногорске

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Новые квартиры в рамках реализации программы «Жилище» до конца года в Солнечногорске получат более 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлую пятницу счастливыми обладателями собственного жилья стали шесть человек.

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Глава Солнечногорска Константин Михальков лично вручил ребятам ключи от квартир. Свой дом теперь появился и у ученицы колледжа «Подмосковье» Анастасии Кречун.

«Я впервые, когда увидела эту квартиру, сфотографировала здесь все. Уже придумала, где и что буду ставить. Поэтому я займусь организацией своего пространства», — рассказала Анастасия Кречун.

Ремонт закончен, осталось только купить мебель. Анастасия тянуть с этим не собирается. Уже завтра заедет в квартиру вместе с любимой кошкой. Раньше она ютилась в однокомнатной квартире впятером вместе с сестрами и бабушкой.

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