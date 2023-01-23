Подмосковье 23 января 2023, 12:47 Более 20 автозаправок построили в Подмосковье за год

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В 2022 году в Московской области ввели в эксплуатацию более 20 автозаправочных станций. Новые точки, где можно купить бензин, появились в Истре, Подольске, Богородском, Коломне и Орехово-Зуеве.

Также во втором квартале этого года в Егорьевске планируют достроить станции техобслуживания грузовиков на четыре поста, один блок автомойки и две блочно-модульные автозаправки.

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До конца января Главгосстройнадзор вместе с «Мособлстройцнилом» посетит стройплощадку комплекса из станции техобслуживания, АЗС и автомойки общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров.

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