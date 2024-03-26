Подмосковье 26 марта 2024, 14:12 Более 2 тысяч жителей Волоколамска приняли участие во всероссийском голосовании по благоустройству Медиасток.рф

Читать 360tv в

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства началось 15 марта и продлится до конца апреля. К этому дню в опросе приняли участие более двух тысяч жителей Волоколамского городского округа, где на выбор вынесли три площадки.

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области напомнили, какие локации вынесли на голосование в Волоколамском городском округе. Это место у пруда в селе Болычево, общественная территория в поселке Сычево и сквер в деревне Кашино, за памятником Ленину.

Реклама

Выбор можно сделать до 30 апреля на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».