Подмосковье 01 марта 2023, 18:42 Более 2 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Диктант ЖКХ»

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Серия очных диктантов по ЖКХ прошла по всей России 1 марта. Центральной площадкой в Московской области стал межрегиональный центр компетенций — техникум имени Королева. Всего в этот день свои знания в сфере ЖКХ проверили более двух тысяч жителей Подмосковья.

Партия «Единая Россия» проводит всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ» с 13 февраля по 14 апреля 2023 года. Участие может принять любой желающий.

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«Жилищно-коммунальная сфера касается каждого жителя, поэтому чем грамотнее и осведомленнее сегодняшний собственник, насколько он знает свои права и обязанности, тем ему проще и быстрее решить возникающие вопросы по линии ЖКХ. Безусловно, участие в диктанте — это хорошая возможность для самообразования», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Данная акция полезна для всех граждан. С ее помощью можно проверить свои знания в конкретной сфере, а также выявить сильные и слабые стороны в теории.

«Мы во время своей работы иногда забываем определенные важные теоретические вещи. А такие проекты эти знания помогают восполнить. И помогают быть ближе к реальной жизни, понимать, как наше законодательство и инициативы реализовываются „на земле“, как это все понимают потребители коммунальных услуг», — сообщил первый замминистра ЖКХ Подмосковья Сергей Черепанов.

Пройти тест можно и в онлайн-формате на портале «Школа ЖКХ».

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