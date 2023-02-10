Подмосковье 10 февраля 2023, 15:15 Более 2 тысяч жителей Можайска переключат на закрытую систему отопления для снижения рисков коммунальных аварий

Читать 360tv в

Специалисты ресурсоснабжающей организации АО «ФПЛК» проводят в Можайске работы по переключению абонентов, получающих теплоснабжение от котельной городской бани на закрытую систему теплоснабжения. Данные меры помогут минимизировать риски возникновения коммунальных аварий.

«Переход на закрытую систему теплоснабжения означает, что в квартиры более 2,3 тысячи жителей города Можайска отопление и горячее водоснабжение будут поступать по разным трассам. В настоящее время специалистами проложили 1,6 тысячи погонных метров трассы», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

Отмечается, что после завершения всех работ абоненты круглосуточно будут получать тепло и горячую воду.

Реклама

Аварийно-диспетчерская служба «ФПЛК» является основной ресурсоснабжающей организацией Можайского округа. Ее деятельность охватывает такие объекты жизнеобеспечения, как: котельные, ВЗУ, КНС, и другие сети теплоснабжения и водоснабжения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».