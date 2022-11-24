Подмосковье 24 ноября 2022, 13:34 Более 2 тысяч заявок по уборке снега в Подмосковье отработали через «Добродел» с начала недели

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Главное управление содержания территорий получило более двух тысяч сообщений с просьбой почистить от снега и наледи дворы и общественные территории на портале «Добродел» за четыре дня. Около половины обращений уже удовлетворили.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что сейчас для уборки снега в регионе есть свыше 18 тысяч специалистов и более двух тысяч единиц техники. За процессом следят инспекторы и управдомы.

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«Власиха, Кашира, Павловский Посад, Пущино, Серебряные Пруды, Серпухов и Талдомский оперативно реагируют на замечания — закрыто от 90 до 100% обращений. А вот Ленинскому, Рузскому и Фрязину нужно усилить контроль в данной части: отработано до 20% указаний жителей», — отметила Светлана Аипова.

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