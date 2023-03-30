Подмосковье 30 марта 2023, 12:09 Более 2 тысяч вызовов поступило через мобильное приложение подмосковной Системы-112 c начала года

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Операторы Системы-112 приняли свыше двух тысяч обращений от пользователей мобильного приложения с начала года. Чаще всего с его помощью вызывают скорую помощь, полицию, сотрудников ГИБДД и пожарную охрану.

Приложение позволяет пользователям оперативно сообщить о происшествии, вызвать экстренные службы или врача на дом, ознакомиться с инструкциями по оказанию первой помощи и многое другое.

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Также приложение Системы-112 обладает функцией геопозиционирования. С ее помощью можно автоматически определить местоположение позвонившего и оперативно отправить экстренные службы на место происшествия. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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