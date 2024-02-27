Подмосковье 27 февраля 2024, 18:38 Более 2 тысяч учителей Подмосковья получили компенсации за аренду жилья в феврале МЕДИАСТОК.РФ

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Программу по компенсации аренды жилья для педагогов запустили в Московской области 1 февраля. За это время услугой воспользовались более 2,2 тысячи учителей.

Выплаты в размере 20 тысяч рублей предоставляются педагогам по семи направлениям: русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии, а также учителям начальных классов.

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«Наша цель — поддержать учителей, которые уже работают в регионе, а также создать достойные условия для привлечения новых педагогических кадров», — прокомментировала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Чтобы получить выплаты, необходимо подать заявление на портале госуслуг. В программу могут войти педагоги с нагрузкой не менее 27 часов в неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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