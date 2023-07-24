Подмосковье 24 июля 2023, 17:55 Более 2 тысяч участников аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю Союз безопасности дорожного движения (СБДД МО)

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На прошлой неделе в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились 2175 участников аварий. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Из них 710 человек получили помощь по оформлению аварии в центрах, а еще 189 составили документы удаленно с помощью операторов службы.

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Сотрудники службы консультируют местных жителей по телефону круглосуточно. Также помощь оказывают в 15 центрах. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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