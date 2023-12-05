Подмосковье 05 декабря 2023, 15:38 Более 2 тысяч такси прошли проверки в Подмосковье осенью Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья совместно с правоохранительными органами с 1 октября контролируют соблюдение требований, предъявляемых в сфере таксомоторных перевозок. В ведомстве уточнили, что инспекторы проверили свыше 2,4 тысячи автомобилей.

«В ходе рейдов в отношении нарушителей было составлено 182 административных материалов, 46 транспортных средств были изъяты и перемещены на штрафстоянки», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Среди нарушений также оказалось 45 случаев непрохождения водителями обязательного медосмотра перед выездом на линию и 44 случая нарушения внешнего вида автомобилей.

Напомним, что в реестре такси числится более 100 тысяч автомобилей и свыше 37 тысяч перевозчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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