Подмосковье 22 июня 2023, 14:09 Более 2 тысяч свечей зажгли на акции ко Дню памяти и скорби в Химках

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Акция «Свеча памяти» прошла в сквере имени Марии Рубцовой и около обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Химках. Активисты зажгли более двух тысяч свечей в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны.

Около памятника танку Т-34 в сквере имени Марии Рубцовой из двух тысяч свечей выложили надпись «Химки помнят» и звезду с Вечным огнем.

Также «Свеча памяти» прошла у обелиска «Отстоявшим Отчизну» в микрорайоне Старые Химки. Более 100 жителей и волонтеров Регионального ресурсного центра составили из свечей фигуру солдата-освободителя и надпись «Вечная память!».

Участники акции почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к монументам.

«Активисты „Единой России“, молодогвардейцы, волонтеры и неравнодушные жители зажгли свечи в знак памяти о каждом советском солдате, который ценой своей жизни сохранил нашу независимость и свободу», — сказал глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил священников храмов Зарайского кремля за вклад в поддержку бойцов СВО и их семей.

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