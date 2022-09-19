Подмосковье выделило 2,4 миллиарда рублей на развитие лесного хозяйства в этом году | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 10:22 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье выделило 2,4 миллиарда рублей на развитие лесного хозяйства в этом году

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Более двух тысяч подмосковных сотрудников отметили День работников леса в минувшие выходные. В этот же уикэнд отмечался еще один праздник — День лесов Подмосковья.

«Четверть сотрудников — это лесные пожарные. С 1 апреля этого года им увеличена заработная плата на 26%. Их работа крайне опасна, поэтому для представителей этой профессии в первую очередь необходимы меры поддержки. Мы очень ценим труд всех работников лесного хозяйства», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

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На развитие лесного хозяйства в 2022 году из бюджета Подмосковья выделено 2,4 миллиарда рублей. В регионе работают 27 лесопожарных станций, штатная численность которых 523 человека. Оборудование насчитывает 398 единиц техники. Для лесных пожарных предусмотрено бесплатное питание, надбавка к заработной плате и увеличение сроков ежегодного оплачиваемого отпуска.

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«Мособлдумой разработан проект закона, предусматривающий возможность страхования сотрудников лесного хозяйства на территории Московской области за счет средств регионального бюджета. Сейчас документ на согласовании. В случае принятия проекта закона уже в 2023 году смогут быть застрахованы 510 человек», — отметил Шапкин.

Мособлдума также планирует направить в правительство Российской Федерации инициативу, предусматривающую возможность движения крупногабаритной пожарной техники по автомобильным дорогам, в том числе федерального значения без специального разрешения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании в регионе 50 лесопарков. Проект будет реализован в течение пяти лет.

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