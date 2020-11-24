Более двух тысяч собраний собственников провели в Подмосковье онлайн с начала года

В Подмосковье провели более двух тысяч собраний собственников жилья в онлайн-формате. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Проведение собраний в электронном виде позволит решить основные проблемы традиционных форм собраний, такие как: сложность документального оформления, необходимость персонального уведомления каждого собственника, трудоемкость подсчета голосов и низкая явка голосующих, — а также снизить риск фальсификации результатов.

«Всего в текущем году в Подмосковье запланировано провести 10 тысяч общих собраний собственников в онлайн-формате», — отметил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

Он добавил, что онлайн-формат удобен тем, что проводить предварительные собрания по выбору системы не нужно. Сервис доступен для всех, оставить свой голос во время собрания сможет каждый пользователь.

Единая информационная аналитическая система ЖКХ региона позволит провести голосования по разным темам.

У собственников есть возможность проголосовать онлайн в личном кабинете на сайте dom.mosreg.ru, а также в мобильном приложении ЕИАС ЖКХ.